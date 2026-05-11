kreuz & quer: Der schönste Tag im LebenJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 11.05.2026: kreuz & quer: Der schönste Tag im Leben
44 Min.Folge vom 11.05.2026
Warum wünschen sich viele Paare mehr als nur das Standesamt? Die Dokumentation begleitet vier Paare in Österreich und zeigt, welche Rolle religiöse und spirituelle Rituale heute bei Hochzeiten spielen. Zwischen islamischer Trauung, jüdischer Hochzeit und freien Zeremonien geht es um Liebe, Gemeinschaft und den Wunsch nach individuellen Ritualen. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Ursula Merzeder
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2