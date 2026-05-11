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kreuz und quer

kreuz & quer: Der schönste Tag im Leben

ORF2Folge vom 11.05.2026
kreuz & quer: Der schönste Tag im Leben

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kreuz und quer

Folge vom 11.05.2026: kreuz & quer: Der schönste Tag im Leben

44 Min.Folge vom 11.05.2026

Warum wünschen sich viele Paare mehr als nur das Standesamt? Die Dokumentation begleitet vier Paare in Österreich und zeigt, welche Rolle religiöse und spirituelle Rituale heute bei Hochzeiten spielen. Zwischen islamischer Trauung, jüdischer Hochzeit und freien Zeremonien geht es um Liebe, Gemeinschaft und den Wunsch nach individuellen Ritualen. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Ursula Merzeder

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