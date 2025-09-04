Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 151vom 04.09.2025
54 Min.Folge vom 04.09.2025

Lehrerin Susanne Wiesinger berichtet aus ihrem Schulalltag: In vielen Klassen wird überwiegend Arabisch gesprochen – oft sitzt dort nur noch ein einziges Kind mit Deutsch als Muttersprache. Außerdem: Skandal-Nudel Charlie Sheen ist heute 60 Jahre alt geworden. In einer neuen Netflix-Doku packt der Schauspieler über sein Leben aus.

