Krone zu Mittag

Korruption, Greenwashing und Kernöl-Amazonen

krone.tvStaffel 2025Folge 213vom 02.12.2025
Folge 213: Korruption, Greenwashing und Kernöl-Amazonen

52 Min.Folge vom 02.12.2025

Warum plötzlich auch Selenskyjs rechte Hand im Fokus steht: Korruptionsermittler haben das Büro von Andrij Jermak durchsucht. UND: Wie Sie echte Nachhaltigkeit von Greenwashing unterscheiden können, das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.

