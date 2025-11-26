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Krone zu Mittag

Chaos auf der Brennerbahn, Rüstungs-Deal und Pablo

krone.tvStaffel 2025Folge 211vom 26.11.2025
Chaos auf der Brennerbahn, Rüstungs-Deal und Pablo

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Krone zu Mittag

Folge 211: Chaos auf der Brennerbahn, Rüstungs-Deal und Pablo

52 Min.Folge vom 26.11.2025

Ein umgestürzter Baum hat Mittwochfrüh die Brennerbahnstrecke lahmgelegt. Und: Österreich investiert Milliarden in neue Kampfjets – zwölf Maschinen und Gegengeschäfte über 200 Millionen Euro. Ein Rüstungs-Deal, wie ihn das Bundesheer seit den Eurofightern nicht mehr erlebt hat. Außerdem: Hund Pablo sucht ein neues Zuhause. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.

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