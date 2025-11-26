Chaos auf der Brennerbahn, Rüstungs-Deal und PabloJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 211: Chaos auf der Brennerbahn, Rüstungs-Deal und Pablo
52 Min.Folge vom 26.11.2025
Ein umgestürzter Baum hat Mittwochfrüh die Brennerbahnstrecke lahmgelegt. Und: Österreich investiert Milliarden in neue Kampfjets – zwölf Maschinen und Gegengeschäfte über 200 Millionen Euro. Ein Rüstungs-Deal, wie ihn das Bundesheer seit den Eurofightern nicht mehr erlebt hat. Außerdem: Hund Pablo sucht ein neues Zuhause. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv