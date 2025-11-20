Blutiger Banden-Krieg, Weißes Tirol und EuropacupJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 207: Blutiger Banden-Krieg, Weißes Tirol und Europacup
52 Min.Folge vom 20.11.2025
Am Mittwochnachmittag ist es in Wien-Floridsdorf offenbar zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Banden gekommen. Zwei Jugendliche wurden mit Messerstichen schwer verletzt. Und: Weiß bis ins Tal: Tirols Straßen stellen Fahrzeuglenker bereits jetzt auf die Probe. Außerdem: Ein grandioser Europacup-Abend in Violett! Die Frauen der Wiener Austria stehen unter den besten Acht – war es ein verdienter Aufstieg? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv