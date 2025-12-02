Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brisante Wende im Fall um die Leiche des jungen Ukrainers in Wien-Donaustadt: Die Polizei konnte zwei tatverdächtige Ukrainer schnappen. UND: Während die FPÖ sonst teure Polit-Reisen anderer Regierungsmitglieder scharf kritisiert, sorgt nun ihr eigener Generalsekretär Christian Hafenecker für Wirbel. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

