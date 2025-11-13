Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pflegerin unter Mordverdacht, Lugner zu WKO-Löhnen

Staffel 2025Folge 200vom 13.11.2025
Krone zu Mittag

53 Min.Folge vom 13.11.2025

Schwere Vorwürfe in der Klinik Favoriten – eine Pflegerin steht unter Mordverdacht. Und: FPÖ-Politiker Leo Lugner spricht über die Wiener Finanzen, die WKO-Löhne sowie die Farb-Attacken auf ein Lokal in der Wiener Innenstadt. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

