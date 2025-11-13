Pflegerin unter Mordverdacht, Lugner zu WKO-LöhnenJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 200: Pflegerin unter Mordverdacht, Lugner zu WKO-Löhnen
53 Min.Folge vom 13.11.2025
Schwere Vorwürfe in der Klinik Favoriten – eine Pflegerin steht unter Mordverdacht. Und: FPÖ-Politiker Leo Lugner spricht über die Wiener Finanzen, die WKO-Löhne sowie die Farb-Attacken auf ein Lokal in der Wiener Innenstadt. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
