Schnee-Chaos in Tirol und Modern-Talking-Comeback?Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 208: Schnee-Chaos in Tirol und Modern-Talking-Comeback?
53 Min.Folge vom 21.11.2025
Nach einem Todesopfer am Donnerstag bringt neuer Schneefall Tirol erneut zum Stillstand – inklusive Sperren und Lkw-Unfall am Zirler Berg. UND: Thomas Anders spricht ungewöhnlich offen über sein Privatleben – und verrät, wie er zu einem Modern-Talking-Comeback steht. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv