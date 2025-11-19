Österreich fährt zur WM ++ Rekordsumme für KlimtJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 206: Österreich fährt zur WM ++ Rekordsumme für Klimt
53 Min.Folge vom 19.11.2025
Was für ein Abend im Ernst-Happel-Stadion! Nach 28 langen Jahren hat sich Österreich endlich wieder für eine Fußball-WM qualifiziert. Mit einem packenden 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina sicherte Michael Gregoritsch unserem Team das Ticket zur Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Und: Auktionsrekord in New York: Gustav Klimts Spätwerk „Bildnis Elisabeth Lederer“ wurde für 236,4 Millionen Dollar verkauft. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv