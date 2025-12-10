Vermisstenfall, Friedensplan und FußballreisenJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 219: Vermisstenfall, Friedensplan und Fußballreisen
53 Min.Folge vom 10.12.2025
Nach acht Jahren Ungewissheit kommt nun endlich Licht ins Dunkel im Fall der damals 21-jährigen Jenni S. Ihr Ex-Freund hat am Montag den mutmaßlichen Mord aus dem Jahr 2018 gestanden. UND: Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach den Gesprächen in London einen neuen Friedensvorschlag an. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Jana Elena Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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