Fall Stefanie P, Stocker-Comeback und BabymythenJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 212: Fall Stefanie P, Stocker-Comeback und Babymythen
Trotz intensiver Suche fehlt von der Grazerin Stefanie P. jede Spur. Drei Männer wurden festgenommen, darunter ihr Ex-Freund. Und: Nach seiner Rücken-OP ist Kanzler Christian Stocker zurück im Amt – und kündigt in einer Pressekonferenz arbeitsreiche Wochen für die Regierung an. Außerdem: Eltern werden mit gut gemeinten Tipps überflutet – doch was stimmt wirklich? Expertin Rüya Elmas-Kaya räumt mit Mythen zu Babyschlaf, Stillen und Ernährung auf und zeigt, wie Familien mehr Sicherheit finden. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag", mit Moderatorin Jana Elena Pasching.
