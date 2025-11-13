Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 202vom 13.11.2025
52 Min.Folge vom 13.11.2025

In Sölden ist Schluss mit grenzenlosem Feiern: Die Gemeinde sagt den Après-Ski-Auswüchsen den Kampf an – mit neuen, strengen Auflagen für die Wintersaison. Und: Black Friday und die Weihnachtsaktionen stehen vor der Tür – doch wer nicht aufpasst, tappt schnell in die Schuldenfalle. Welche Tücken lauern und wie Sie clever sparen, verrät uns Sebastian Lex von Check24. Außerdem: Drohnenaufnahmen zeigen eine verlassende Geisterstadt. Wo sich diese befindet? Das sehen Sie im Video! Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

