Mahrers Nachfolge, Biber-Alarm und Bambi-AbendJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 203: Mahrers Nachfolge, Biber-Alarm und Bambi-Abend
53 Min.Folge vom 14.11.2025
Harald Mahrer verkündete am Donnerstagabend per Videobotschaft seinen Abgang und sorgt für reichlich Wirbel in der Wirtschaft. Als mögliche Nachfolgerin wird die Tiroler Unternehmerin und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz gehandelt, doch die Spekulationen gehen weit darüber hinaus. Und: Im Burgenland haben Biber Waldwege überflutet und die Arbeiten zum Stillstand gebracht. Außerdem: Bambi-Abend im Ausnahmezustand: Thomas Gottschalk sorgt mit fahriger Moderation, verlegenen Momenten und Buhrufen für Schlagzeilen: Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Krone zu Mittag
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv