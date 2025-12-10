Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

krone.tvStaffel 2025Folge 218vom 10.12.2025
53 Min.Folge vom 10.12.2025

Heute ist der große Tag für alle Fußballfans: In Washington werden die Gruppen der FIFA WM 2026 ausgelost! Wer wird Österreichs Gegner sein, wer sorgt für den Albtraum, wer für die große Chance? Und: Die Entscheidung ist gefallen: Israel darf am Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen. Außerdem: Ein 73-jähriger Pensionist wurde Opfer eines dreisten Diebstahls. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

