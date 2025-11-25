Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

Kronzeugin im Fall Anna und COP30-Resümee

Staffel 2025Folge 209vom 25.11.2025
Kronzeugin im Fall Anna und COP30-Resümee

Krone zu Mittag

Folge 209: Kronzeugin im Fall Anna und COP30-Resümee

54 Min.Folge vom 25.11.2025

Warum das Auftreten einer Kronzeugin den unglaublichen Missbrauchs-Fall Anna nun nochmal neu aufrollen lassen könnte, was die COP30 in Brasilien gebracht hat und wer die wohl schillerndste Geburtstagsparty des Jahres gefeiert hat. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.

