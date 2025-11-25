Kronzeugin im Fall Anna und COP30-ResümeeJetzt kostenlos streamen
Folge 209: Kronzeugin im Fall Anna und COP30-Resümee
54 Min.Folge vom 25.11.2025
Warum das Auftreten einer Kronzeugin den unglaublichen Missbrauchs-Fall Anna nun nochmal neu aufrollen lassen könnte, was die COP30 in Brasilien gebracht hat und wer die wohl schillerndste Geburtstagsparty des Jahres gefeiert hat. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.
