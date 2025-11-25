Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

krone.tvStaffel 2025Folge 210vom 25.11.2025
Krone zu Mittag

54 Min.Folge vom 25.11.2025

Der Winter ist offenbar gekommen, um zu bleiben: Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu Schneefällen gekommen war, tobt sich „Frau Holle“ auch am Dienstag ordentlich aus. UND: Wie (un)bekannt sind die Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Wien wirklich? Immerhin verdienen sie mehr als 5600 Euro brutto pro Monat. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.

Krone zu Mittag
krone.tv
