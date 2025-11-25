Österreich fröstelt und 46 Luxus-Jobs in WienJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 210: Österreich fröstelt und 46 Luxus-Jobs in Wien
54 Min.Folge vom 25.11.2025
Der Winter ist offenbar gekommen, um zu bleiben: Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu Schneefällen gekommen war, tobt sich „Frau Holle“ auch am Dienstag ordentlich aus. UND: Wie (un)bekannt sind die Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Wien wirklich? Immerhin verdienen sie mehr als 5600 Euro brutto pro Monat. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.
