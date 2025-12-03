Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone zu Mittag

Fall Danylo, Gewalt im Alltag und Notruf in Wien

krone.tvStaffel 2025Folge 216vom 03.12.2025
Fall Danylo, Gewalt im Alltag und Notruf in Wien

Fall Danylo, Gewalt im Alltag und Notruf in WienJetzt kostenlos streamen

Krone zu Mittag

Folge 216: Fall Danylo, Gewalt im Alltag und Notruf in Wien

53 Min.Folge vom 03.12.2025

Ein grausamer Mord erschüttert Österreich und die Ukraine: Danylo K., 21, Student und Sohn des Vizebürgermeisters von Charkiw, wurde brutal getötet. Warum musste er sterben und wer steckt hinter diesem unfassbaren Verbrechen? Und: Angst und Gewalt prägen für viele Frauen den Alltag – wie die Politik sie wirksam schützen will, erklärt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Krone zu Mittag
krone.tv
Krone zu Mittag

Krone zu Mittag

Alle 1 Staffeln und Folgen