Fall Danylo, Gewalt im Alltag und Notruf in Wien
Krone zu Mittag
Folge 216: Fall Danylo, Gewalt im Alltag und Notruf in Wien
53 Min.Folge vom 03.12.2025
Ein grausamer Mord erschüttert Österreich und die Ukraine: Danylo K., 21, Student und Sohn des Vizebürgermeisters von Charkiw, wurde brutal getötet. Warum musste er sterben und wer steckt hinter diesem unfassbaren Verbrechen? Und: Angst und Gewalt prägen für viele Frauen den Alltag – wie die Politik sie wirksam schützen will, erklärt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Krone zu Mittag
