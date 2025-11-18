Spitals-Chef geht und Bundesland ohne SchuldenJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 204: Spitals-Chef geht und Bundesland ohne Schulden
53 Min.Folge vom 18.11.2025
Nach dem Tod einer Patientin im Krankenhaus Rohrbach zieht der Spitals-Chef nun Konsequenzen – er legt sein Amt nieder. Insider berichten allerdings: Der Rücktritt soll nicht ganz freiwillig gewesen sein. UND: Welches Bundesland als einziges keine Schulden macht, das erfahren sie bei „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv