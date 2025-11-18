Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spitals-Chef geht und Bundesland ohne Schulden

krone.tvStaffel 2025Folge 204vom 18.11.2025
53 Min.Folge vom 18.11.2025

Nach dem Tod einer Patientin im Krankenhaus Rohrbach zieht der Spitals-Chef nun Konsequenzen – er legt sein Amt nieder. Insider berichten allerdings: Der Rücktritt soll nicht ganz freiwillig gewesen sein. UND: Welches Bundesland als einziges keine Schulden macht, das erfahren sie bei „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

