Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone zu Mittag

Saftige Löhne bei AK und Anti-Kaufrausch-Single

krone.tvStaffel 2025Folge 201vom 13.11.2025
Saftige Löhne bei AK und Anti-Kaufrausch-Single

Saftige Löhne bei AK und Anti-Kaufrausch-SingleJetzt kostenlos streamen

Krone zu Mittag

Folge 201: Saftige Löhne bei AK und Anti-Kaufrausch-Single

52 Min.Folge vom 13.11.2025

Die Diskussion über hohe Funktionärsgehälter geht weiter – diesmal steht die Arbeiterkammer im Mittelpunkt. Nach dem Titel-Entzug lebt Andrew Mountbatten Windsor weiter im Luxus – warum er nun mit Spannungen zu Prinzessin Kate für Aufsehen sorgt. Und: Lucas Fendrich präsentiert seineneue Single „Die Tante Hilde“ – das alles sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Krone zu Mittag
krone.tv
Krone zu Mittag

Krone zu Mittag

Alle 1 Staffeln und Folgen