Priester als Wölfe und Rita Ora im InterviewJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 214: Priester als Wölfe und Rita Ora im Interview
51 Min.Folge vom 02.12.2025
Priester als Wölfe, ein gekreuzigter Frosch und das ist erst der Anfang: Eine Ausstellung im Wiener Künstlerhaus sorgt für Aufsehen und heftige Kritik. Die Meldestelle Christenschutz spricht von „gezielter“geschmackloser Herabwürdigung. Und: Popstar Rita Ora verwandelte Ischgl vor 13.000 Fans in eine riesige Partyzone und brachte die Alpen mit ihren Hits zum Beben. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv