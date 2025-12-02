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Krone zu Mittag

Priester als Wölfe und Rita Ora im Interview

krone.tvStaffel 2025Folge 214vom 02.12.2025
Priester als Wölfe und Rita Ora im Interview

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Krone zu Mittag

Folge 214: Priester als Wölfe und Rita Ora im Interview

51 Min.Folge vom 02.12.2025

Priester als Wölfe, ein gekreuzigter Frosch und das ist erst der Anfang: Eine Ausstellung im Wiener Künstlerhaus sorgt für Aufsehen und heftige Kritik. Die Meldestelle Christenschutz spricht von „gezielter“geschmackloser Herabwürdigung. Und: Popstar Rita Ora verwandelte Ischgl vor 13.000 Fans in eine riesige Partyzone und brachte die Alpen mit ihren Hits zum Beben. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

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