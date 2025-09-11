Trump-Anhänger erschossen und Plakolm im TalkJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 157: Trump-Anhänger erschossen und Plakolm im Talk
54 Min.Folge vom 11.09.2025
Der einflussreiche rechtskonservative Trump-Anhänger Charlie Kirk (31) ist erschossen worden. Während zwei Verdächtige wieder freigelassen wurden, hat US-Präsident Trump bereits „radikale Linke“ für den Tod des 31-Jährigen verantwortlich gemacht. UND: Das Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre wurde beschlossen: Woran sie den Erfolg messen will und was Eltern erwartet – dazu sprechen wir mit Jugendministerin Claudia Plakolm. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv