Krone zu Mittag

„Fall Anna“-Freispruch Opferanwalt: „Richter übte keine Kritik an Tätern“

krone.tvStaffel 2025Folge 169vom 29.09.2025
„Fall Anna"-Freispruch Opferanwalt: „Richter übte keine Kritik an Tätern"

Folge 169: „Fall Anna“-Freispruch Opferanwalt: „Richter übte keine Kritik an Tätern“

52 Min.Folge vom 29.09.2025

Nach den Freisprüchen im Missbrauchsprozess meldet sich der Anwalt des Opfers zu Wort: Er kritisiert das Gericht scharf, beklagt fehlende Schuldzuweisungen an die Täter und schildert deren respektloses Verhalten im Saal. Außerdem erklärt er, welche Schritte jetzt noch möglich sind. Das ganze Interview sehen Sie oben im Video.

