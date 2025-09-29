„Fall Anna“-Freispruch Opferanwalt: „Richter übte keine Kritik an Tätern“Jetzt kostenlos streamen
Folge 169: „Fall Anna“-Freispruch Opferanwalt: „Richter übte keine Kritik an Tätern“
52 Min.Folge vom 29.09.2025
Nach den Freisprüchen im Missbrauchsprozess meldet sich der Anwalt des Opfers zu Wort: Er kritisiert das Gericht scharf, beklagt fehlende Schuldzuweisungen an die Täter und schildert deren respektloses Verhalten im Saal. Außerdem erklärt er, welche Schritte jetzt noch möglich sind. Das ganze Interview sehen Sie oben im Video.
