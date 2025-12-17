Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 224vom 17.12.2025
54 Min.Folge vom 17.12.2025

Während Österreichs Skigebiete unter der anhaltenden Wärme leiden und Schneekanonen stillstehen, sorgt andernorts etwas ganz anderes für Aufsehen. In Wien ist eine riesige rote Schleife vom Weihnachtsschmuck zum Selfie-Hotspot geworden – mit zunehmenden Verkehrsproblemen und Sicherheitsbedenken. Und auch international geht es um starke Emotionen: In Hollywood spricht Zoe Saldana in Avatar 3 offen über Trauer, Mutterschaft und persönliche Emotionen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

