Österreichs Steuerlast und tierische WunschzettelJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 220: Österreichs Steuerlast und tierische Wunschzettel
53 Min.Folge vom 17.12.2025
Österreich gehört bei Steuern und Lohnnebenkosten zu den teuersten Ländern Europas und das spüren sowohl Arbeitnehmer als auch Betriebe jeden Tag. Die Belastung steigt, die Wirtschaft gerät ins Stocken. Warum eine echte Entlastung längst überfällig ist? Und: Wir verraten wie Sie heuer auch zum Christkind werden können und damit vielleicht den ein oder anderen tierischen Wunsch erfüllen können. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Moderatorin Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv