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Krone zu Mittag

Österreichs Steuerlast und tierische Wunschzettel

krone.tvStaffel 2025Folge 220vom 17.12.2025
Österreichs Steuerlast und tierische Wunschzettel

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Krone zu Mittag

Folge 220: Österreichs Steuerlast und tierische Wunschzettel

53 Min.Folge vom 17.12.2025

Österreich gehört bei Steuern und Lohnnebenkosten zu den teuersten Ländern Europas und das spüren sowohl Arbeitnehmer als auch Betriebe jeden Tag. Die Belastung steigt, die Wirtschaft gerät ins Stocken. Warum eine echte Entlastung längst überfällig ist? Und: Wir verraten wie Sie heuer auch zum Christkind werden können und damit vielleicht den ein oder anderen tierischen Wunsch erfüllen können. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Moderatorin Stefana Madjarov.

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