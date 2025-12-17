Pröll-Buch über „Wahrheit” ++ Promi-TrennungJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 225: Pröll-Buch über „Wahrheit” ++ Promi-Trennung
53 Min.Folge vom 17.12.2025
Für sein neues Buch „Verlässlich echt“ hat der ehemalige Landeshauptmann von Niederösterreich Erwin Pröll 16 Botschafter des Echten und des Verlässlichen gewonnen. Was das Buch genau aufzeigen möchte, erfahren Sie im Video. Außerdem: Das deutsche Promi-Paar Patrice und Daniel Aminati haben sich getrennt. Die Trennung war bereits im September.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv