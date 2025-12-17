Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 225vom 17.12.2025
53 Min.Folge vom 17.12.2025

Für sein neues Buch „Verlässlich echt“ hat der ehemalige Landeshauptmann von Niederösterreich Erwin Pröll 16 Botschafter des Echten und des Verlässlichen gewonnen. Was das Buch genau aufzeigen möchte, erfahren Sie im Video. Außerdem: Das deutsche Promi-Paar Patrice und Daniel Aminati haben sich getrennt. Die Trennung war bereits im September.

