Wende bei Wöginger, Tabakreform und Maßmode

krone.tvStaffel 2025Folge 221vom 17.12.2025
Folge 221: Wende bei Wöginger, Tabakreform und Maßmode

53 Min.Folge vom 17.12.2025

Wende im Fall Wöginger: Das Oberlandesgericht hebt die Diversion auf – plötzlich steht die politische Zukunft des ÖVP-Klubobmanns wieder auf der Kippe. Und: Die Regierung hat am Mittwoch Verschärfungen des Tabakgesetzes beschlossen, „Krone“-Wirtschaftsredakteur Peter Stadlmüller erklärt, was sich nun ändert. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

