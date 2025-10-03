Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

Trauer um Jane Goodall, falscher Sohn und München

krone.tvStaffel 2025Folge 172vom 03.10.2025
53 Min.Folge vom 03.10.2025

Die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall ist gestorben. Ihre Arbeit mit Schimpansen revolutionierte das Wissen über Primaten. Und: erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Ein Salzburger ist nicht der Erzeuger des Burschen. Er überwies der Mutter während dieser Zeit mehr als 90.000 Euro an Unterhalt. Außerdem: Ein schrecklicher Familienstreit erschüttert München: Der 57-jährige Martin P. soll zunächst seinen 90-jährigen Vater getötet und anschließend das Elternhaus in Brand gesetzt haben – die Polizei stand einen ganzen Tag im Ausnahmezustand. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder.

