Ermittlungen im Fall Waltraud, Fitness-Revolution

krone.tvStaffel 2025Folge 177vom 12.10.2025
53 Min.Folge vom 12.10.2025

Warum im „Fall Waltraud“ jetzt ermittelt wird: Das Ministerium vermutet ein falsches psychiatrisches Gutachten. UND: Vom krone.tv-Studio bis in die Turnhallen des Landes – Philipp Jelinek bringt Österreich in Bewegung, wir sprechen darüber mit ihm. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

