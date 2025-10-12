Ermittlungen im Fall Waltraud, Fitness-RevolutionJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 177: Ermittlungen im Fall Waltraud, Fitness-Revolution
53 Min.Folge vom 12.10.2025
Warum im „Fall Waltraud“ jetzt ermittelt wird: Das Ministerium vermutet ein falsches psychiatrisches Gutachten. UND: Vom krone.tv-Studio bis in die Turnhallen des Landes – Philipp Jelinek bringt Österreich in Bewegung, wir sprechen darüber mit ihm. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
© krone.tv