Krone zu Mittag

Horrorunfall in NÖ und Waffengesetz in Kraft

krone.tvStaffel 2025Folge 183vom 17.10.2025
Folge 183: Horrorunfall in NÖ und Waffengesetz in Kraft

55 Min.Folge vom 17.10.2025

Bei einem schweren Unfall auf der A5-Umfahrung Drasenhofen in Niederösterreich kollidierten Freitagfrüh ein Kleintransporter, ein Lkw und ein Reisebus. UND: Ab November treten in Österreich die im September beschlossenen strengeren Waffengesetze in Kraft. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

