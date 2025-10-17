Horrorunfall in NÖ und Waffengesetz in KraftJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 183: Horrorunfall in NÖ und Waffengesetz in Kraft
55 Min.Folge vom 17.10.2025
Bei einem schweren Unfall auf der A5-Umfahrung Drasenhofen in Niederösterreich kollidierten Freitagfrüh ein Kleintransporter, ein Lkw und ein Reisebus. UND: Ab November treten in Österreich die im September beschlossenen strengeren Waffengesetze in Kraft. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
