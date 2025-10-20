Einbruch im Louvre, Helieinsatz und Julian le PlayJetzt kostenlos streamen
Folge 184: Einbruch im Louvre, Helieinsatz und Julian le Play
54 Min.Folge vom 20.10.2025
Beim spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre haben Diebe Schmuckstücke von unschätzbarem Wert erbeutet – und das in nur wenigen Minuten. UND: Vier junge Deutsche wollten auf der Ötztaler Wildspitze, Nordtirols höchstem Berg, biwakieren – doch die mangelnde Erfahrung endete in einem Rettungseinsatz. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.
