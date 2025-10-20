Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

Einbruch im Louvre, Helieinsatz und Julian le Play

krone.tvStaffel 2025Folge 184vom 20.10.2025
Einbruch im Louvre, Helieinsatz und Julian le Play

Krone zu Mittag

Folge 184: Einbruch im Louvre, Helieinsatz und Julian le Play

54 Min.Folge vom 20.10.2025

Beim spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre haben Diebe Schmuckstücke von unschätzbarem Wert erbeutet – und das in nur wenigen Minuten. UND: Vier junge Deutsche wollten auf der Ötztaler Wildspitze, Nordtirols höchstem Berg, biwakieren – doch die mangelnde Erfahrung endete in einem Rettungseinsatz. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.

Krone zu Mittag
krone.tv
Krone zu Mittag

Krone zu Mittag

