Krone zu Mittag
Folge 185: Gastpatienten-Geheimdeal und aktiv gesund werden
53 Min.Folge vom 22.10.2025
Nach jahrelangem Streit um die Gastpatienten-Finanzierung zeichnet sich eine Lösung ab. „Krone“-Journalist Niko Frings erklärt die Hintergründe. Und: Ronny Tekal, Arzt für Allgemeinmedizin und Kabarettist im Talk über sein neues Buch „Doppel heilt besser“.
