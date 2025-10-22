Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gastpatienten-Geheimdeal und aktiv gesund werden

krone.tvStaffel 2025Folge 185vom 22.10.2025
Folge 185: Gastpatienten-Geheimdeal und aktiv gesund werden

53 Min.Folge vom 22.10.2025

Nach jahrelangem Streit um die Gastpatienten-Finanzierung zeichnet sich eine Lösung ab. „Krone“-Journalist Niko Frings erklärt die Hintergründe. Und: Ronny Tekal, Arzt für Allgemeinmedizin und Kabarettist im Talk über sein neues Buch „Doppel heilt besser“.

