Krone zu Mittag
Folge 187: Wettbewerbs-Turbo, Drama am Gletscher und Kabarett
55 Min.Folge vom 23.10.2025
Heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zum EU-Gipfel. Auf der Agenda stehen große Themen – von der Unterstützung der Ukraine über die europäische Aufrüstung bis hin zur Wettbewerbsfähigkeit der Union. Worum es dabei genau geht, erklärt uns jetzt Krone-Journalist Nikolaus Frings im Talk. Außerdem zu Gast: Kabarettistin, Sängern und Schauspielerin Eva Maria Marold.
Krone zu Mittag
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv