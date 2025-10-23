Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

Wettbewerbs-Turbo, Drama am Gletscher und Kabarett

krone.tvStaffel 2025Folge 187vom 23.10.2025
Wettbewerbs-Turbo, Drama am Gletscher und Kabarett

55 Min.Folge vom 23.10.2025

Heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zum EU-Gipfel. Auf der Agenda stehen große Themen – von der Unterstützung der Ukraine über die europäische Aufrüstung bis hin zur Wettbewerbsfähigkeit der Union. Worum es dabei genau geht, erklärt uns jetzt Krone-Journalist Nikolaus Frings im Talk. Außerdem zu Gast: Kabarettistin, Sängern und Schauspielerin Eva Maria Marold.

