Feuerteufel in Kärnten, Goldrausch und Kürbisse

krone.tvStaffel 2025Folge 188vom 26.10.2025
Folge 188: Feuerteufel in Kärnten, Goldrausch und Kürbisse

55 Min.Folge vom 26.10.2025

Feuer-Serie in Rennweg am Katschberg: Nach drei Stallbränden steht nun auch ein Auto in Flammen! Im Kärntner Oberdorf herrscht Angst und Verunsicherung – die Bewohner trauen sich kaum noch zu schlafen. Während Kriminalisten fieberhaft nach dem Brandstifter suchen, wächst im Ort die Sorge vor dem nächsten Feuer. Und: Ist der Goldrausch schon wieder vorbei? Das Edelmetall galt lange als das sichere Investment – doch nach immer neuen Rekorden stürzt der Preis innerhalb weniger Tage überraschend ab. Außerdem: Mit ein paar einfachen Handgriffen lassen sich Last-Minute-Kürbisse schnitzen, die garantiert für schaurig-schöne Stimmung sorgen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

