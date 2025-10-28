Tödlicher Engpass im Spital und Goldpreis-CrashJetzt kostenlos streamen
Folge 190: Tödlicher Engpass im Spital und Goldpreis-Crash
55 Min.Folge vom 28.10.2025
Ein tragischer Todesfall im Salzburger Gesundheitswesen sorgt für heftige Diskussionen: Ein 79-jähriger Patient starb nach einem Aorteneinriss, weil im Spital kein ausreichendes Personal zur Verfügung stand. Und: Der Goldpreis fällt rasant unter die 4000-Dollar-Marke und versetzt den Finanzmarkt in Alarmbereitschaft. Wer auf den sicheren Hafen Gold setzte, muss jetzt umdenken. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mitag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
