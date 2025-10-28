Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone zu Mittag

Tödlicher Engpass im Spital und Goldpreis-Crash

krone.tvStaffel 2025Folge 190vom 28.10.2025
Tödlicher Engpass im Spital und Goldpreis-Crash

Tödlicher Engpass im Spital und Goldpreis-CrashJetzt kostenlos streamen

Krone zu Mittag

Folge 190: Tödlicher Engpass im Spital und Goldpreis-Crash

55 Min.Folge vom 28.10.2025

Ein tragischer Todesfall im Salzburger Gesundheitswesen sorgt für heftige Diskussionen: Ein 79-jähriger Patient starb nach einem Aorteneinriss, weil im Spital kein ausreichendes Personal zur Verfügung stand. Und: Der Goldpreis fällt rasant unter die 4000-Dollar-Marke und versetzt den Finanzmarkt in Alarmbereitschaft. Wer auf den sicheren Hafen Gold setzte, muss jetzt umdenken. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mitag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Krone zu Mittag
krone.tv
Krone zu Mittag

Krone zu Mittag

Alle 1 Staffeln und Folgen