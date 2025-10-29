Wende im Fall Kurz, Hurrikan „Melissa“ und KrabbenJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 191: Wende im Fall Kurz, Hurrikan „Melissa“ und Krabben
55 Min.Folge vom 29.10.2025
Der ehemalige ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz versucht offenbar, sich mit einer Handynachricht von Thomas Schmid selbst zu entlasten. Gleichzeitig erhebt er in diesem Schritt auch Vorwürfe gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die gegen ihn ermittelt. Und: Hurrikan „Melissa“ hat Jamaika mit voller Wucht getroffen: Überschwemmte Straßen, zerstörte Häuser und über 530.000 Haushalte ohne Strom. Außerdem: Krabbenmarsch auf der Weihnachtsinsel, Millionen rote Krabben ziehen wieder zum Meer! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv