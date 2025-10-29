Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wende im Fall Kurz, Hurrikan „Melissa“ und Krabben

krone.tvStaffel 2025Folge 191vom 29.10.2025
55 Min.Folge vom 29.10.2025

Der ehemalige ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz versucht offenbar, sich mit einer Handynachricht von Thomas Schmid selbst zu entlasten. Gleichzeitig erhebt er in diesem Schritt auch Vorwürfe gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die gegen ihn ermittelt. Und: Hurrikan „Melissa“ hat Jamaika mit voller Wucht getroffen: Überschwemmte Straßen, zerstörte Häuser und über 530.000 Haushalte ohne Strom. Außerdem: Krabbenmarsch auf der Weihnachtsinsel, Millionen rote Krabben ziehen wieder zum Meer! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

