SOS-Kinderdorf und Heizungstausch-AlbtraumJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 192: SOS-Kinderdorf und Heizungstausch-Albtraum
53 Min.Folge vom 30.10.2025
Der Missbrauchs-Skandal im SOS-Kinderdorf weitet sich aus – nächste Woche steht ein Sozialpädagoge vor Gericht. UND: Ein falsches Häckchen beim Heizungstausch kostete ein paar Tausende von Euros.
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv