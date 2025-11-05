Killerkeim, Vandalismus und Popstar ganz privatJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 195: Killerkeim, Vandalismus und Popstar ganz privat
54 Min.Folge vom 05.11.2025
Was muss in jemanden vorgehen, eine Kirche zu schänden. Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen und Monaten in der altkatholischen Kirche in Ried zu unliebsamen Vorfällen und Vandalismus. UND: Hoher Besuch in Wien – Der multi-Gold und Platingekrönte Musiker Callum Scott hat Wien beehrt und sich sogar die Zeit genommen, um uns Rede und Antwort zu stehen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.
Krone zu Mittag
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv