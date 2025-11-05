Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

krone.tvStaffel 2025Folge 196vom 05.11.2025
54 Min.Folge vom 05.11.2025

Er nennt sich „schlimmster Albtraum“ von US-Präsident Donald Trump: Der 34 Jahre alte Linkspolitiker Zohran Mamdani wird erster muslimischer Bürgermeister von New York. Außerdem: Die „Sturm der Liebe“-Fans sind mit Erich Altenkopf als Dr. Niederbühl 16 Jahre lang durch Höhen und Tiefen gegangen, jetzt verlässt er die Serie. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.

