Gipfel ohne Einigung und Streit um Gender-Themen

krone.tvStaffel 2025Folge 197vom 06.11.2025
Folge 197: Gipfel ohne Einigung und Streit um Gender-Themen

52 Min.Folge vom 06.11.2025

Gesundheits-Gipfel ohne Einigkeit: Nach der Tragödie in Oberösterreich wollte Gesundheitsministerin Schumann alle Länder an einen Tisch holen – doch fünf Bundesländer fehlten. Was muss jetzt passieren? Wir sprechen dazu mit der Krone-Innenpolitik. UND: Wie viel Platz sollen Geschlechter-Themen in Kindergärten und Schulen einnehmen? So manchen steirischen Eltern geht es offenbar schon jetzt zu weit. Sie stoßen sich etwa an einschlägigen Darstellungen in Schulbüchern. Mehr dazu hören Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

