Gagenparadies, Schüsse in Wien und Weihnachtsmarkt

krone.tvStaffel 2025Folge 198vom 07.11.2025
Folge 198: Gagenparadies, Schüsse in Wien und Weihnachtsmarkt

53 Min.Folge vom 07.11.2025

In einem türkischen Lokal in Ottakring ist es nach einem Streit zu Schüssen gekommen. UND: Die Wirtschaftskammer verschiebt die Gehaltserhöhung der Angestellten um ein halbes Jahr. In den Chefetagen ist aber wenig vom Sparen zu spüren. Wir haben alle Details für Sie. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.

krone.tv
