Mahrer tritt zurück, COP30 und „Göttinnenkunst“Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 199: Mahrer tritt zurück, COP30 und „Göttinnenkunst“
53 Min.Folge vom 11.11.2025
Der unter Druck geratene Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer reagierte nach einem internen Krisentreffen auf die Kritik an hohen Lohnerhöhungen und präsentierte am Montag überraschend erste persönliche Konsequenzen. UND: Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr zu schaffen, daran wird auch die heute beginnende COP30 in Belém nichts ändern. Warum die Klimakonferenz dennoch wichtig ist. Mehr dazu hören Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv