krone.tvStaffel 2025Folge 199vom 11.11.2025
53 Min.Folge vom 11.11.2025

Der unter Druck geratene Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer reagierte nach einem internen Krisentreffen auf die Kritik an hohen Lohnerhöhungen und präsentierte am Montag überraschend erste persönliche Konsequenzen. UND: Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr zu schaffen, daran wird auch die heute beginnende COP30 in Belém nichts ändern. Warum die Klimakonferenz dennoch wichtig ist. Mehr dazu hören Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

