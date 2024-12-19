Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge: Musikalischer Bergadvent aus Tirol

ORF IIIStaffel 1Folge 170vom 19.12.2024
45 Min.Folge vom 19.12.2024

Diese Land-der-Berge-Neuproduktion stellt die echte Volksmusik zur Weihnachtszeit im Alpenraum in den Mittelpunkt der Sendung. Aus dem verschneiten Tiroler Freilichtmuseum historischer Bauernhöfe in Kramsach werden zudem die regionalen Bräuche in der Adventzeit bis zur Zeit zwischen den Jahren präsentiert und die winterlichen Berge in einer Zeitreise eindrucksvoll erkundet. Durch die Sendung führt Joachim Weißbacher, seit Jahrzehnten ein Kenner von Land und Leuten. Bildquelle: ORF/Toni Silberberger

