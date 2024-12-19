Land der Berge: Musikalischer Bergadvent aus TirolJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 170: Land der Berge: Musikalischer Bergadvent aus Tirol
45 Min.Folge vom 19.12.2024
Diese Land-der-Berge-Neuproduktion stellt die echte Volksmusik zur Weihnachtszeit im Alpenraum in den Mittelpunkt der Sendung. Aus dem verschneiten Tiroler Freilichtmuseum historischer Bauernhöfe in Kramsach werden zudem die regionalen Bräuche in der Adventzeit bis zur Zeit zwischen den Jahren präsentiert und die winterlichen Berge in einer Zeitreise eindrucksvoll erkundet. Durch die Sendung führt Joachim Weißbacher, seit Jahrzehnten ein Kenner von Land und Leuten. Bildquelle: ORF/Toni Silberberger
Altersfreigabe:
0