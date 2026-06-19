Vom Sonnenberg zum Goldberg - Wandern am BernsteintrailJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 430: Vom Sonnenberg zum Goldberg - Wandern am Bernsteintrail
46 Min.Folge vom 19.06.2026
Die Doku folgt dem Moderator, Autor und passionierten Weitwanderer Alexander J. Rüdiger auf einer über 300 km langen Wanderung entlang des Bernstein-Trails – von Carnuntums römischen Spuren bis in den pannonischen Südosten. Zwischen tiefblauen Seen, weißen Eseln und stillen Landschaften begegnet er Winzern, Musikern und Naturschützern. Höhepunkte wie der Geschriebenstein, die Storchstadt Rust und der Weg nach Sopron verweben Natur und Kultur zu einer poetischen Reise voller Entdeckungen. Bildquelle: ORF/Markus Raich
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