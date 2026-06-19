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Land der Berge

Vom Sonnenberg zum Goldberg - Wandern am Bernsteintrail

ORF IIIStaffel 1Folge 430vom 19.06.2026
Vom Sonnenberg zum Goldberg - Wandern am Bernsteintrail

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Land der Berge

Folge 430: Vom Sonnenberg zum Goldberg - Wandern am Bernsteintrail

46 Min.Folge vom 19.06.2026

Die Doku folgt dem Moderator, Autor und passionierten Weitwanderer Alexander J. Rüdiger auf einer über 300 km langen Wanderung entlang des Bernstein-Trails – von Carnuntums römischen Spuren bis in den pannonischen Südosten. Zwischen tiefblauen Seen, weißen Eseln und stillen Landschaften begegnet er Winzern, Musikern und Naturschützern. Höhepunkte wie der Geschriebenstein, die Storchstadt Rust und der Weg nach Sopron verweben Natur und Kultur zu einer poetischen Reise voller Entdeckungen. Bildquelle: ORF/Markus Raich

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