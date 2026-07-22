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Land der Berge

Land der Berge: Seenwanderung in Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 444vom 22.07.2026
Land der Berge: Seenwanderung in Salzburg

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Land der Berge

Folge 444: Land der Berge: Seenwanderung in Salzburg

43 Min.Folge vom 22.07.2026

Kristallklares Wasser, beeindruckende Bergkulissen und geheimnisvolle Geschichten prägen Salzburgs Bergseen. Die Reise führt zu besonderen Plätzen wie dem Tappenkarsee und dem Schuhflickersee und zu Menschen, die eine tiefe Verbundenheit mit den Bergen und ihrer Heimat teilen. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

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