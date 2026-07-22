Land der Berge: Seenwanderung in SalzburgJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 444: Land der Berge: Seenwanderung in Salzburg
43 Min.Folge vom 22.07.2026
Kristallklares Wasser, beeindruckende Bergkulissen und geheimnisvolle Geschichten prägen Salzburgs Bergseen. Die Reise führt zu besonderen Plätzen wie dem Tappenkarsee und dem Schuhflickersee und zu Menschen, die eine tiefe Verbundenheit mit den Bergen und ihrer Heimat teilen. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh
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