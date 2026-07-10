Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 439: Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (2/2)
45 Min.Folge vom 10.07.2026
750 Kilometer durch Berge, Wälder, Flüsse und bis ans Meer: Harald Krassnitzer erkundet den Alpe-Adria-Trail. Der zweite Teil führt ihn von Kärnten nach Slowenien und weiter Richtung Triest. Entlang der Soča entdeckt er eine Region, die von der Geschichte des Ersten Weltkriegs geprägt ist – und heute Menschen aus drei Ländern über einen gemeinsamen Weg verbindet. Bildquelle: ORF/ORF III/Holger Bruckschweiger
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