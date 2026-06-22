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Land der Berge

Dachstein - Berg der Berge im Salzkammergut

ORF IIIStaffel 1Folge 432vom 22.06.2026
Dachstein - Berg der Berge im Salzkammergut

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Land der Berge

Folge 432: Dachstein - Berg der Berge im Salzkammergut

46 Min.Folge vom 22.06.2026

Atemberaubende Bilder aus spektakulären Perspektiven wechseln sich ab mit historischen Rückblicken und aktuellen Geschichten rund um den "doppelten Berg". Die Tierwelt der Region beeindruckt ebenfalls: Junge Steinböcke liefern sich unbeeindruckt von der senkrechten Wand Revierkämpfe. Ein weiteres österreichisches „Wahrzeichen“, Musiker und Schriftsteller Hubert von Goisern, erzählt von seiner persönlichen Verbindung zum Dachstein und steuert die Musik für diese außergewöhnliche Dokumentation bei. Erzählt wird der Film von einem Hochkaräter der österreichischen Schauspielszene: Cornelius Obonya. Bildquelle: ORF/Markus Raich

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