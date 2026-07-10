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Land der Berge

Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (1/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 438vom 10.07.2026
Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (1/2)

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Land der Berge

Folge 438: Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (1/2)

45 Min.Folge vom 10.07.2026

Harald Krassnitzer wandert auf dem Alpe-Adria-Trail, einem der schönsten Weitwanderwege der Welt. Von den Hohen Tauern über das Mölltal und die Nockberge bis an die Adria führt die Reise durch beeindruckende Landschaften, traditionsreiche Orte und zu Menschen mit besonderen Geschichten. Unterwegs geht es um die Faszination des Wanderns, die Suche nach Ruhe und die Frage: Was bewegt Menschen, sich auf den Weg zu machen? Bildquelle: ORF/ORF III/Holger Bruckschweiger

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