Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 438: Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (1/2)
45 Min.Folge vom 10.07.2026
Harald Krassnitzer wandert auf dem Alpe-Adria-Trail, einem der schönsten Weitwanderwege der Welt. Von den Hohen Tauern über das Mölltal und die Nockberge bis an die Adria führt die Reise durch beeindruckende Landschaften, traditionsreiche Orte und zu Menschen mit besonderen Geschichten. Unterwegs geht es um die Faszination des Wanderns, die Suche nach Ruhe und die Frage: Was bewegt Menschen, sich auf den Weg zu machen? Bildquelle: ORF/ORF III/Holger Bruckschweiger
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