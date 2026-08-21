Bergsteigerdörfer in Bayern und Kärnten: Vom Leben in Kreuth und MauthenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 462: Bergsteigerdörfer in Bayern und Kärnten: Vom Leben in Kreuth und Mauthen
45 Min.Folge vom 21.08.2026
"Weniger, aber dafür besser!“ lautet das Credo der Bergsteigerdörfer Kreuth in Bayern und Mauthen in Kärnten. Beide setzen auf sanften Tourismus, regionale Unterkünfte und den Schutz ihrer einzigartigen Natur. Statt großer Hotelanlagen steht die nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt. Das bewahrt die alpine Landschaft, stärkt die lokale Wirtschaft und macht die Orte zu attraktiven Reisezielen - zu jeder Jahreszeit. Bildquelle: ORF/ipFilm
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