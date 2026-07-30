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Land der Berge

Vom Appenzell ins Tessin - Die vollendete Seite der Schweiz

ORF IIIStaffel 1Folge 448vom 30.07.2026
Vom Appenzell ins Tessin - Die vollendete Seite der Schweiz

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Land der Berge

Folge 448: Vom Appenzell ins Tessin - Die vollendete Seite der Schweiz

43 Min.Folge vom 30.07.2026

Die Reise durch die Ost- und Zentralschweiz führt vom Appenzellerland bis ins Tessin. Im Mittelpunkt steht der 2502 Meter hohe Säntis mit seinem Panoramablick über sechs Länder. Stationen sind unter anderem St. Gallen, Stein am Rhein, das Kloster Einsiedeln sowie die markanten Mythen-Gipfel. Über Luzern, Guarda und St. Moritz geht es schließlich ins italienischsprachige Tessin, wo die Route im eindrucksvollen Verzascatal endet. Bildquelle: ORF/Verlagshaus Hans Jöchler

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