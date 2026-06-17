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Land der Berge

Ein Sommer in Lech

ORF IIIStaffel 1Folge 428vom 17.06.2026
Ein Sommer in Lech

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Land der Berge

Folge 428: Ein Sommer in Lech

44 Min.Folge vom 17.06.2026

Die Dokumentation öffnet ein sommerliches Fenster nach Lech, wo fern des Wintertrubels die Einheimischen ihre alten Traditionen hüten. Handwerker formen Holz und Zäune, Jäger wahren das Gleichgewicht der Wildnis, und Kräuterkundige bewahren uraltes Wissen. Die Berge erscheinen als stiller Kraftort, der nährt, fordert und Geschichten in den Wind erzählt. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Nela Pichl

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