Land der Berge
Folge 428: Ein Sommer in Lech
44 Min.Folge vom 17.06.2026
Die Dokumentation öffnet ein sommerliches Fenster nach Lech, wo fern des Wintertrubels die Einheimischen ihre alten Traditionen hüten. Handwerker formen Holz und Zäune, Jäger wahren das Gleichgewicht der Wildnis, und Kräuterkundige bewahren uraltes Wissen. Die Berge erscheinen als stiller Kraftort, der nährt, fordert und Geschichten in den Wind erzählt. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Nela Pichl
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Copyrights:© Season 1: ORF 3